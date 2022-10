“Salto con todo el mundo, no me callo con nadie, si tengo que decir la verdad la digo, por cruda que sea”

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo…).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Reconocer discapacidad

PREGUNTA Solicité el año pasado que me valoraran para saber si tenía derecho a que se me reconociera una discapacidad. Según el informe médico del psicólogo tengo un trastorno psicótico agudo por el que tomo medicación diaria y voy al psicólogo y al psiquiatra.

Desde que averigüé que lo que padezco es transitorio y sé que no me darán una discapacidad no hago más que deprimirme. Creo que mi salud mental ha empeorado pero no sé cómo hacer que mis citas con el psicólogo sean más frecuentes. ¿Qué debo hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Los Servicios de Salud Mental de la Sanidad Pública están muy colapsados y resulta difícil reducir el tiempo entre consulta y consulta. Para estos casos, hay fundaciones que tratan de hacer llegar los tratamientos psicológicas a las personas que lo necesiten, y que no puedan hacer frente a consultas privadas.

Entre esas fundaciones puede ponerse en contacto con las Becas que otorgamos en nuestra fundación (FUDEPI), Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Psicología y la Investigación. Le facilito la información para poder contactar: Coordinadora de becas Arancha Escalona; Correo: info@fudepi.org

Inferior a mi hermana

PREGUNTA Tengo 61 años. Veo solo por un ojo por una ambliopía (ojo vago); es congénito y mi capacidad auditiva es baja, llevo un audífono, pero soy totalmente autónoma. Hace 4 años me rompí un brazo pero me recuperé totalmente.

Debo confesar que no soy ágil físicamente, pero bueno, me manejo perfectamente, y voy más tranquila sola, pues los demás, sobre todo mi hermana (somos solo las 2, nuestros padres y hermano mayor fallecieron hace unos años) cuando vamos por la calle me sobreprotege bastante, tiene mucho más miedo que yo a que me caiga.

Sus frases son: ‘agárrate bien, cógete de mi brazo, ten cuidado aquí o allá’, la verdad que me asfixia un poco, sé que lo hace con buena intención pero yo me siento terriblemente inferior.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Estos temas conviene abordarlos con mucha sensibilidad, tacto, cariño y buen ánimo. Conviene que le exprese a su hermana cómo se siente con su actitud de sobreprotección.

Dígale que le agradece mucho sus cuidados y desvelos, porque con su actitud muestra el enorme cariño que siente por usted; pero que, lejos de sentirte usted bien, esta actitud le hace sentirse muy mal. En el libro ‘Emociones que hieren’ trato de exponer cómo actuar en estos casos tan delicados. Cómo exponer nuestras emociones de forma clara e inteligente, para evitar rechazos y favorecer una comunicación fluida y eficaz.

Discapacidad y fragilidad

PREGUNTA Tengo discapacidad intelectual, tengo un 45%. La gente me juzga mal por todo lo que hago o simplemente sin saber el dolor de mi corazón. Siento miedo hacia los humanos porque he sufrido malos tratos.

Ya estoy yendo a un siquiatra pero solo me dan medicación que me deja muy cansada y con mucho sueño. Y por mucha médicacion que tomo me siento muy frágil y muy indefensa para enfrentarme a los problemas.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En su situación, además del tratamiento farmacológico, convendría completarlo con terapia psicológica. En estos casos, los profesionales de la psicología facilitamos a las personas los recursos que les ayudarán a superar sus dificultades; en su caso, a coger confianza, subir su autoestima y mejorar sus habilidades de comunicación y resolución de problemas.

Si en el ámbito público no consigue acceder a los servicios de psicología, puede contactar con fundaciones que ofrecen tratamientos psicológicos. Entre esas fundaciones puede ponerse en contacto con las Becas que otorgamos en nuestra fundación (FUDEPI), Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Psicología y la Investigación (en esta misma página tiene los datos de contacto).

Pelear incluso con conocidos

PREGUNTA Tengo un grandísimo problema y es que salto a todo el mundo -incluso a mi propia madre, hermana, gente conocida- con la verdad. Si tengo que decir la verdad por muy cruda que sea la digo. No puedo callarme con nadie, si tengo que pelear me pongo a ello. Necesito ayuda.