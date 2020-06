Saltan las alarmas en el Reino Unido por playas atestadas y fiestas ilegales

El Gobierno ha comprado diez millones de estos test pues considera que pueden ayudar a que el país vuelva a la normalidad, dado que, en teoría, si una persona ha tenido el virus, debería haber creado anticuerpos y no volvería a contagiarse, pero esto no está totalmente claro con la Covid-19 , según los expertos.

Las autoridades británicas no han ocultado la inquietud por el aumento de estas fiestas, organizadas también a raíz del buen tiempo, al no estar autorizadas por el riesgo de contagio.

