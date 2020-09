Salmonelosis, qué es y cómo evitarla

La salmonelosis se puede prevenir teniendo mucho cuidado al manipular los alimentos. Lavarlos siempre con agua que esté limpia, congelarlos si no se van a consumir de inmediato o cocinarlos muy bien son algunas maneras de evitar este tipo de intoxicación. Asimismo, con respecto a los huevos, se debe siempre respetar la fecha de consumo preferente y, en estos casos, no se deben lavar .

La bacteria Salmonella vive en nuestros intestinos, pero no suele causarnos ningún problema. Tanto los humanos como los animales tenemos bacterias y estas son saludables. Sin embargo, como bien indica la OCU, el problema está cuando “las bacterias salen del intestino, llegan a los alimentos y se multiplican en ellos” . Pues una sola bacteria no es peligrosa; pero muchas, sí.

