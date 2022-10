“Salimos dormidos, sin agresividad ni intensidad”

“Al final ellos estaban en bloque más bajo y con gente rápida a la contra, siendo más precisos podíamos haber creado más peligro e incluso ganar el partido. Si llegamos a marcar el 2-2 podíamos haber acabado por encima pero no llegó y encajas un gol innecesario sin defender bien al tapar a un lateral el centro y no esperar en el área sin hacer nada” , sentenció.

Realizó muchos gestos Courtois en la portería hacia sus compañeros fruto de la impotencia. “Como portero desde atrás lo vas notando que no has entrado al partido, cada duelo lo ganaban ellos y pasó en los dos goles, defendimos mal por falta de intensidad”.

