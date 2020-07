“Salieron positivos los resultados de las pruebas de covid-19 que nunca nos hicimos” | Noticias Univision Salud

“Que un resultado salga positivo cuando no se envió un espécimen de alguien, es algo problemático. Yo ya he escuchado de otros casos y me preocupa eso”, dijo DeSantis.

“Me dijeron que mi prueba de covid-19 había salido positiva. Yo les conté que nunca me la había hecho, pero ellos me dijeron que en los récords aparecía que había ido el 8 de julio al sitio donde realmente habíamos estado por horas”.

“Me dijo que él no quería esperar en el carro otro par de horas, además que lo más probable era que sí tuviéramos el covid-19 y que lo mejor era cuidarnos y no exponernos más afuera”, señaló ella, añadiendo que al verlo tan mal, aceptó que regresaran a su vivienda.

