Salerno desmiente versión de Cucalón

Si Salerno ataca, Cucalón contraataca. Eso queda en evidencia cada vez que alguno de los dos, por separado, es indagado por la Fiscalía Cuarta. Aparte del dilema de los cheques, Cucalón puso en agenda el pasado 26 de mayo una posible negociación con el oficialista partido Panameñista. “El señor Salerno se fue a Miami y allá se fueron a negociar los panameñistas, no sé quiénes fueron, pero él me dijo: ‘yo negocié’. Tenía a María Alessandra [su hija] metida en el baile…”, aseguró.

A Salerno, la fiscalía le consultó si había sido “amenazado, intimidado o coaccionado” por Cucalón para que procediera a girar los cheques a Strategic Hotel Alliance. Su respuesta fue: “Me lo dio a entender… Yo lo que puedo decir allí es que Cucalón me dijo que si yo no le entregaba el dinero que él solicitaba, los cheques de las comisiones de Cobranzas del Istmo se iban a demorar, ya que dicho proceso involucra directamente la aprobación de la Dirección General de Ingresos”.

“Él simplemente me decía, tráeme un cheque o la suma de tanto y no me especificaba de qué cheque era, ya que a él lo que le interesaba era el dinero”, añadió.

Contó que Salerno acordó con él que le daba la mitad de lo que pudiera recuperar. “Creo que en el año 2000–2001 logré que él recuperara $6 millones, y cuando fui a cobrar mis 3 [millones] (…) me decía que esperara, que después. En buen panameño, me llevó en el carrito”.

“Yo no me acordaba de este cheque, pero el concepto de ese cheque es el mismo de los tres anteriormente descritos”, le respondió Salerno, accionista visible de la empresa Cobranzas del Istmo, compañía que se encargó de cobrar los impuestos morosos del Estado entre 2010 y 2014, que le facturó $47 millones.

You May Also Like