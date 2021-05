Salen a la luz unas imágenes de Oblak y Savic fumando en una fiesta a una semana del Barça… pero estos lo niegan

Las imágenes han salido a la luz este último fin de semana, pero nada asegura que hayan sido tomadas en tales fechas. No obstante, eso no ha evitado que haya surgido polémica, al ver al portero fumando de una cachimba y al central con un cigarrillo .

Precisamente el Atlético ha sido uno de los equipos más perjudicados por los positivos en coronavirus , con más de una decena de casos entre los que no se encuentran ninguno de los dos involucrados, por lo que todavía son más susceptibles de contagiarse . Además, estos aparecen con más personas no convivientes, excediendo el número máximo de personas.

