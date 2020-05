Estas imágenes llegan en un momento crítico para el Cardiff. La FIFA había dado la razón al Nantes, condenando al conjunto británico a pagar 6 millones del traspaso del jugador bajo riesgo de no poder fichar en las tres próximas ventanas del mercado. Estos han elevado el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) , aduciendo que no habían podido inscribir a Sala dado que la documentación presentada no estaba en forma.

