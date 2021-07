Sale a la luz la charla de Mancini a sus jugadores antes del España

Mancini, que ha imprimido en Italia el gusto por tener el balón, sabía que contra España esto no sería tarea fácil: “En los partidos, no se puede mandar el juego siempre . Es lo que nos gustaría, pero también existen los rivales. Si hay que esperar, se espera, y cuando ellos empiecen a jugar… Calma, dejad que lo hagan”, aconsejó.

