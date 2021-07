Sale a la luz el vídeo de la caída en bicicleta por la que tuvo que ser ingresado Nick Jonas en el hospital

Poco después los responsables del programa pudieron trasladar una ambulancia en la que llevaron al cantante al hospital, el propio artista reconocía en ese momento a ET la gravedad de la situación: “ Probablemente podría haber sido un poco peor , pero todo está bien, me estoy recuperando muy bien”.

“ Me he jodido la espalda “, se le escucha decir al artista de 28 años, arrodillado en el suelo por el dolor. Tras la preocupación de sus hermanos, Nick se percató de su costilla: “Sí, creo que mi costilla también está jodida”.

