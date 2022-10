“Saldrá en 2023, con alguna sorpresita incluida”

Fran Perea llegó en 2003 para demostrar que sus matemáticas no solo eran igual de válidas que las del colegio, sino que su suma podía cautivar a millones de españoles. Y así fue, Los Serrano y Uno más uno son 7 conquistó a los espectadores durante cinco años en Telecinco.

El actor daba vida al mítico Marcos Serrano y, a la vez, ponía voz a la cabecera y la banda sonora de la serie, dando así comienzo a su carrera discográfica con el lanzamiento de dos álbumes: La chica de la habitación de al lado (2003) y Punto y aparte (2005). Y, aunque las reposiciones televisivas parezcan demostrar lo contrario, el tiempo pasa y en 2023 se cumplirán 20 años de aquello.

Tras una larga carrera, con series, películas, obras de teatro, canciones y álbumes, no hay mejor ocasión que esta para hacer un homenaje a algo que tantas alegrías le ha dado. Por ello, Fran Perea vuelve a retocar las leyes matemáticas para presentar Uno más uno son 20, disco que incluirá 10 colaboraciones que se irán publicando poco a poco hasta su lanzamiento oficial.

¿Qué es Uno más uno son 20?Es un proyecto muy bonito en el que estamos inmersos con motivo de la celebración de los 20 años de Los Serrano. Es un disco con canciones de los dos primeros discos, La chica de la habitación de al lado y Punto y aparte, y además un tema inédito. Todas las canciones de ese disco van a ser colaboraciones, y hemos sacado ya tres: Voy a pensar en ti, con Ana Guerra; Cuenta conmigo, con Bely Basarte; y Punto y aparte, con Álvaro Benito, de Pignoise.

¿Cómo surgió la idea de este disco aniversario?Cuando estaba haciendo el proyecto de Viaja la palabra me reuní con varias personas para que me dieran opinión sobre qué hacer, por dónde llevar la comunicación. Una chica me dijo que pensaba que era muy interesante, con todo el movimiento nostalgia, preparar para los 20 años de Los Serrano algo. Enseguida se lo comenté a Víctor Elías, le gustó muchísimo la idea y me dijo que se metía a producirlo conmigo, y así empezamos. Luego se ha ido uniendo gente al proyecto, pero ese fue un poco el germen de este proyecto que nos está trayendo mucha alegría.

El año que viene se cumplen 20 años del estreno de Los Serrano y de su primer disco, ¿saldrá este álbum en 2023?La serie empezó en abril de 2003 y La chica de la habitación de al lado en otoño. Así que ahora vamos a ir lanzando temas poco a poco y el disco saldrá en 2023, con alguna sorpresita más incluida. Pero aún no hay fecha fijada del lanzamiento.



¿Ya tiene todas las colaboraciones cerradas?No, es cierto que no las tengo todas todavía. Hay una que me queda por cerrar. Es complicadísimo hacer un disco de colaboraciones si no tienes detrás una discográfica. O sea, nosotros tenemos discográfica, pero es la mía, es mi sello, y es muy difícil. Pero bueno, menos mal que hay gente muy maja por el mundo y se están sumando al proyecto gente muy interesante que le van a dar de realmente un toque diferente a las canciones.

¿Le han dicho que sí todos los artistas con los que quería colaborar?Todos los que me han dicho que sí quería que colaborasen, que es lo más bonito que puedo decir de ellos, porque han sido muy generosos. Ahora mismo estoy feliz con el proyecto por eso, porque la gente que está lo merece. Prácticamente hay una historia detrás de cada una de las colaboraciones. O sea, que eso es interesante.

¿Cantará con algunos artistas que hayan tenido presencia en la serie? Por ejemplo, Raquel del Rosario o el propio Víctor Elías.Víctor como cantante… Se lo podemos preguntar, pero yo creo que va a decir que no. Víctor está implicadísimo en todos los niveles del proyecto, está como coproductor del proyecto y, aparte, está haciendo conmigo la producción musical y los arreglos de las canciones. Está totalmente involucrado. Cantar, creo que todavía no ha sido llamado para ello, pero todo lo demás sí. Y con Raquel me pasa una cosa: no puedo decir si va a estar o no, pero con Raquel tengo ya una colaboración (del tema Uno más uno son 7). ¿Quién sabe? Sorpresa.

“No puedo decir si Raquel del Rosario va a estar o no. ¿Quién sabe? Sorpresa”

¿Por qué decidió meter también temas de Punto y aparte?El segundo álbum salió en 2005. Uno más uno son 20 tiene temas de ambos discos, porque sería absurdo hacer este año la celebración de los 20 años de Los Serrano y no incluir canciones de Punto y aparte, o esperar otros dos años para hacer otra cosa. No, está bien que sea así. De Punto y aparte hay menos canciones, dos o tres, y me hace mucha ilusión. Y luego hay un tema inédito también en el disco, con colaboración, creo y espero. Esa es la que no está cerrada (ríe).



¿Tiene pensado hacer una gira?Sí, vamos a hacer giras seguro. Todavía no sé cuándo empezamos, pero yo creo que en torno a primavera del año que viene empezaremos a salir por ahí. También recuperaremos canciones que no están en el disco de aquella época para meterla en el repertorio. Va a ser bastante divertido.

Yendo un poco al pasado, ¿cómo se fraguaron sus inicios en la música?Como la mayoría de personas de mi generación, que son gente con muchas influencias musicales, de adolescente empiezo a tocar en mis primeras bandas allí en Málaga. Y luego me vengo a Madrid y resulta que viene un proyecto que vincula mis dos pasiones, o mis dos profesiones. Realmente yo entro al mundo de la música a lo bestia. Paso de no ser conocido en la música, aparte de la gente de Málaga que sabía que tocaba o que venía a verme, a ser conocido a nivel nacional. Es un poco loco.

​Yo tenía ya canciones previas, compongo desde la adolescencia temas que hacía con mi banda en Málaga o solo. Pero nunca había tenido una carrera discográfica, no había podido sacar un disco. La primera vez que se me plantea sacar un disco es porque soy el actor que va a hacer además la banda sonora de la serie. Eso es cuando tengo 23 o 24 años con Los Serrano. Ahí empezó mi carrera discográfica, pero no musical.

¿Están preparando un reencuentro de Los Serrano por el 20 aniversario?A ver, no hay un reencuentro oficial, por así decirlo, propuesto por la cadena o por la productora. Pero seguramente, con motivo del Uno más uno son 20 hagamos cosas con los compañeros, porque nos llevamos muy bien y ellos están además pendientes del proceso. Han estado implicados desde el principio y seguro que algo vamos a hacer. Sabréis algo.

¿Mantiene relación con sus compañeros de la serie?Con Víctor sí, trabajamos juntos día a día. Y luego con Belén Rueda he hecho dos series, con Antonio Resines tengo mucho contacto, somos socios de una empresa… Nos tenemos controlados. Luego con Verónica Sánchez por supuesto, con Natalia Sánchez también. Con mucha gente de la serie mantengo contacto, no solo actores y actrices, también con directores y con gente del equipo. Tengo buena relación. Son años muy importantes, marcaron mucho mi vida.

¿Cómo vivió el fenómeno fan por el éxito de la serie?Pues es un boom. Te cambia la vida completamente. Pasas de ser un chaval de Málaga y, de pronto, estás en boca de todo el mundo. Todo el mundo te conoce, o creen que te conocen porque tienen una imagen de ti que está normalmente distorsionada por el personaje. Entonces es una situación muy loca. Y en ese momento ni siquiera puedes llegar a colocar eso. Eso pasa después, eso es un proceso posterior, con el tiempo vas entendiendo qué ocurrió y lo vas colocando en su sitio, pero al principio cuesta muchísimo.

Entonces, viéndolo con perspectiva, ¿lo valora positivamente?

Fue muy positivo, por supuesto. ¿Quién tiene la suerte de vivir una cosa así? ¿Cuánta gente puede decir que ha formado parte de un proyecto tan emblemático o que ha marcado generacionalmente a un país? Muy poca gente. Yo he tenido la suerte de hacer eso y sería estúpido que no me produjese felicidad. Por supuesto, este sentimiento no es naif. Llego a él porque pongo en la balanza las cosas y siempre pesa más lo bueno. Malo también ha habido mucho, podría contar mil historias, pero prefiero quedarme con lo bueno, con lo positivo y decir: ‘Qué afortunado fui y soy, cuántas cosas buenas me dejó eso, cuántas personas buenas e interesantes me ha dejado y qué bonito lo que he podido construir a raíz de aquello’.

Tras 20 años de la serie, aún le seguirán pidiendo que cante Uno más uno son 7. ¿Acabó cansado de esa canción?Tras 20 años de la serie, sí, todavía la gente me pide el Uno más uno son 7. Yo dejé Los Serrano dos años antes de que terminara, por diferentes motivos, y durante un tiempo la canción como que me perseguía. Entraba a un bar y sonaba, me decían ‘cántame Uno más uno son 7‘. Todo el rato, entonces al final… Pero, con el tiempo se va colocando y, de hecho, es la canción que más cuido. En directo siempre hay un ritual cada vez que la toco y es una canción que la gente canta y le sale desde el alma. Y ver eso es muy bonito, no te cansas. Y, aparte, es como un himno generacional y yo he tenido suerte de darle voz a ese himno, con lo cual, soy muy afortunado.





Y ahora ha decidido abrazar la canción aún más con este disco aniversario.Y ahora como cierre vamos a abrazar el Uno más uno son 7 muy fuerte, sí. Creo que se lo merece y estamos intentando hacer algo bonito con eso. Y también darle a la gente lo que quiere, así que poder hacer eso es una suerte.

La serie triunfó en muchos países de Latinoamérica y Europa. ¿Ha notado que su fama haya traspasado fronteras?

Bueno, en Europa ha estado 3 años yendo a tocar a Serbia, en Finlandia he estado en dos ocasiones por motivos musicales, presentando discos, haciendo firmas y luego con un concierto en Tampere y Helsinki. Y además allí he hecho una serie que se llama Kosta, que estoy en ello porque ahora se estrena la segunda temporada, y este proyecto directamente ha salido porque me conocen gracias a Los Serrano. Latinoamérica no lo he tocado todavía. A ver si con la presentación de este disco se anima la cosa y podemos dar un saltito, porque me consta que hay mucha gente que me sigue, sobre todo en México. Estaría muy bien poder hacer una visita.

Con las reposiciones en FDF y Prime Video. ¿Ha notado una nueva oleada de fans que están conociendo la serie ahora?Sí, lo he notado. Justo antes de la pandemia, Amazon compró Los Serrano y entonces, durante el confinamiento, hubo mucha gente que volvió a ver la serie con sus hijos. Personas que la vieron en su día, que ahora tienen 30 y pico años, con hijos pequeños y dicen: ‘¿Qué podemos ver toda la familia? Pues Los Serrano‘. Y luego en TikTok se viralizaron algunas escenas de la serie y también pegó un subidón serio. Así que están llegando nuevas fans. Que, cuando me ven en directo, se preguntan por qué estoy tan mayor (ríe).