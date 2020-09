saldrá 3º tras los Mercedes

El otro que no buscó el rebufo fue Carlos Sainz. Ya había demostrado en la Q1 y Q2 que iba a estar muy arriba, pero cuando en el último intento se aupó a la tercera posición, el modo fiesta se activó pero en su box, el de McLaren. Iguala su mejor clasificación, la lograda en el GP de Estiria, pero aquella fue con lluvia. Si la suerte le acompaña, no se puede descartar que luche por el podio este domingo , aunque no será nada sencillo.

Sin embargo, hubo dos corredores que no los necesitaron. El primero fue el propio Lewis Hamilton, cuya superioridad es manifiesta. Sólo Valtteri Bottas se le acercó, pero no pudo con él. Ni ‘modo fiesta’, ni rebufos: el hexacampeón está imparable.

