Salas para pacientes de Covid-19 de Chitré están a su máxima capacidad

El hospital ha destinado el 50 % de su capacidad para atender a los casos de Covid-19, mientras que la otra mitad es para otras patologías . Esto, sin contar que salas como la UCI se requiere para cirugías y atenciones de urgencia , no solo para pacientes de Herrera, sino de provincias vecinas como Los Santos. Las autoridades advirtieron a la población que el aumento de los casos de Covid-19 puede traer serias afectaciones en múltiples aspectos, entre ellos la posibilidad de no contar con camas suficientes en los hospitales, lo que significaría tener que trasladar pacientes a otras provincias.

You May Also Like