Salarios o productividad para la inflación: ¿cuál es la solución?

Para Panamá hay claras intransigencias para que estos escenarios sean posibles. La institucionalidad panameña es muy débil, por lo que no permite ambientes donde ni el trabajador ni el empleador estén protegido ante injusticias. No existió tal cosa como la planificación geográfica, por lo que la comodidad se ve altamente afectada con el factor tráfico de la hora pico. En nuestro país tampoco se ha apoyado, con protagonismo, el desarrollo científico de las ciencias administrativas que pudiese permitir gestiones modernas que facilitasen ambientes de trabajo sanos, entretenidos y retadores. A esta línea ahora integramos lo mencionado acerca de la mala preparación profesional del país y sumemos el clásico “juega vivo” presente en la mayoría de nuestra idiosincrasia. Un aumento de salario mínimo, teniendo en cuenta todos estos factores, no llevaría a los trabajadores a ser más productivos, sino a perjudicar el nivel de precios actual.

