Salario de 26.600 dólares mensuales a jefe del Canal crea polémica en Panamá

UN CANAL “A ESPALDAS” DEL PAÍS El constitucionalista y catedrático universitario Miguel Antonio Bernal dijo a Efe que “el derroche de salarios de parte de la ACP no se da solamente en el caso del administrador”. Bernal recordó que es un hecho público y notorio que la ACP mantiene un nivel y régimen de salarios que heredó de la administración estadounidense del Canal, cuando la vía acuática “era considerada un ‘non profit basis’ (base sin beneficios) y se regia por otros criterios” no comerciales.

Carles, que en Twitter preguntaba el pasado 20 de enero cómo era posible que el nuevo salario del administrador de la ACP subiera hasta más de 26.000 mensuales, le dijo a Efe que el Canal es una empresa pública que le pertenece a todos los panameños y no una privada en la que puede ser viable o no un ajuste de este tipo.

You May Also Like