Salamín renuncia al equipo negociador del nuevo contrato con Minera Panamá

Sostuvo que “no ha sido posible que a la fecha se complique. Argumentaron que no podían publicarlo porque no estaba todavía emitido el fallo de la Corte, un fallo subsiguiente acerca de una solicitud de aclaración y que eso impedía que la sentencia fuera publicada”.

Dijo que desde el 9 de agosto dejó de asistir a las reuniones, tras presentar una propuesta que “fue peloteada al futuro como una especie de utopía y en algunos casos se me dijo que no coincidía con la política del Estado”.

De manera que “sí he renunciado, he presentado mi renuncia al ministro (Ramón Martínez) y estoy haciendo el anuncio porque creo que todavía esa mesa está a tiempo para enderezar el rumbo”, sostuvo Salamín este viernes 20 de agosto, en declaraciones a Mesa de Periodistas en TVN.

El exembajador de Panamá y politólogo Marcel Salamín anunció públicamente su renuncia del equipo negociador para el contrato de concesión del proyecto Cobre Panamá, de Minera Panamá (First Quantum Minerals Ltd.).

