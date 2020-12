Salah salva un punto para el Liverpool, que se mantiene colíder con Tottenham

Pese a que no se adelantaron pronto, los ‘Saints’ no se vieron inquietados en ningún momento por el colista de la liga, un espejismo del equipo que sorprendió la temporada pasada. Che Adams marcaba el primero de los locales en el minuto 34 y hubo que esperar hasta el segundo tiempo para que los rojiblancos aseguraran el triunfo con las dianas de Stuart Armstrong (62) y Nathan Redmond (83).

You May Also Like