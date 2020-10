Salac aprovecha el día y las condiciones

Y aunque las condiciones de la pista fueron algo mejores al no llover entre una sesión y otra, lo que permitió que el asfalto se secase bastante, el piloto nipón no pudo pasar de la trigésimo primera posición final del día.

El japonés Tatsuki Suzuki (Honda), que se perdió la carrera de Cataluña al sufrir una lesión, decidió regresar en la cita de Francia, aunque dadas las condiciones de la pista en los primeros entrenamientos libres no salió y esperó a la segunda para no arriesgar más de lo estrictamente necesario.

