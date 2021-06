Sala Penal resuelve conflicto de competencia en caso de blanqueo

El Juzgado Decimosegundo Penal fijó para el 1 de abril de 2020 la audiencia preliminar a los exdirectivos de la liquidada casa de valores West Valdés e Iván Clare, y otros, por la presunta comisión del delito de estafa en perjuicio de la sociedad Caye International Bank Ltd, pero el acto no se efectuó.

La génesis del caso se remonta a una querella presentada el 22 de agosto de 2013 por la firma de abogados Arias, Alemán & Mora, en representación del Caye International Bank LTD, un banco registrado en Belice, que no pudo recuperar lo invertido en FP después de que esa casa de valores fuera intervenida en 2012 por la SMV, proceso que concluyó en liquidación forzosa por malos manejos financieros.

You May Also Like