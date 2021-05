Sala Penal de la Corte Suprema mantiene vivo el caso SAP

Bajo la ponencia del magistrado José Ayú Prado, la Sala no acogió la solicitud de aclaración de la sentencia, en la que no se aceptó la casación interpuesta, usando como fundamento el artículo 999 del Código Judicial. Este dice que la sentencia no puede revocarse ni reformarse por el juez que la pronuncie, en cuanto a lo principal; pero, en cuanto a frutos, intereses, daños y perjuicios y costas, el juez podrá aclarar frases oscuras o de doble sentido.

