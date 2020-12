Sala Penal de la Corte confirma condena a exalcalde de Arraiján

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió de manera unánime un recurso de casación presentado por el exalcalde de Arraiján Pedro Sánchez Moró (2014-2019) y el ex jefe de recursos humanos de esa comuna Omar Ruglianchi Nieto, y les mantuvo la pena de siete años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer funciones públicas por la comisión del delito de peculado.

