Sala Penal atenderá casación en caso de condena por compra de llantas del PAN

La defensa dice que el Tribunal parece desconocer las normas generales y especiales del Código Penal, al afirmar que Bonilla utilizó su empresa para beneficiar a Guardia Jaén; no obstante fue sancionado como cómplice primario de un delito distinto, lo cual, según Bonilla, evidencia que el Tribunal no distingue entre una y otra figura penal.

