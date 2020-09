Sala Penal alega que fallo permite a fiscalía concluir caso de Riego de Tonosí

El comunicado también detalla que la casación presentada por la fiscalía no fue admitida, ya que los argumentos contenidos en el recurso no se pueden invocar contra un auto de nulidad.

El fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que no admitió un recurso de casación presentado por el Ministerio Público contra la anulación del proceso por presunto peculado en el manejo de fondos para la construcción del proyecto de Riego de Tonosí no implica que la investigación esté concluida.

