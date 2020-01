Safin terminó con el sueño de Zabaleta

Zabaleta, que terminó el partido con 17 golpes ganadores y 36 errores no forzados, no lo comenzó bien al perder el saque en el juego inicial y aunque luego lo recuperó en el cuarto para empatar a 2-2, la segunda rotura que le hizo Safin en el séptimo para el 4-3 fue donde comenzó el principio de lo que iba a ser una derrota que tampoco sorprendió a nadie.

“Cualquiera de los dos será el rival más difícil que me puede tocar, por lo tanto no tengo ninguna predilección y lo único que me preocupa como sucedió contra Zabaleta es salir al campo y realizar mi mejor tenis”, destacó Safin.

