Sáez-Llorens: Se penalizará a los proveedores incumplidos

“Como no hemos llevado el control adecuado de aquellos [proveedores] que no nos cumplen, entonces no estamos aplicando las multas”, reconoció el funcionario en TVN Noticias .

7:44 a.m. – El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez-Llorens, dijo que la falta de medicamentos no solamente es culpa de los proveedores.

You May Also Like