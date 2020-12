Sáez-Llorens: Pfizer-BioNtech vs. Moderna-NIH | La Prensa Panamá

Cada vial de Pfizer da para 5 dosis, mientras que el vial de Moderna da para 10 dosis. Panamá contará con la vacuna de Pfizer en enero o febrero del 2021, ya que el gobierno tramitó la adquisición de 3 millones de dosis en entregas progresivas. Moderna no quiso negociar debido a que todavía no tiene capacidad para producción a gran escala y, como fue subsidiada por la administración estadounidense, debe primero satisfacer la demanda de ese país.

