Sacyr cifra en 50 millones el impacto máximo en caja por el Canal de Panamá

En cuanto a la participación en Repsol, ha señalado que la bajada del precio de la acción de la petrolera española en los últimos meses no ha tenido impacto en la caja, ya que tiene cubierta su posición mediante derivados financieros. No obstante, Sacyr ha ajustado el valor en libros de Repsol hasta los 6,72 euros por acción.

You May Also Like