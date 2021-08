Sacrifican cobro de impuesto a favor de inversión turística

Por otro lado, indica que dichos incentivos se convierten en una fórmula que dinamiza a un sector que difícilmente encuentra financiamiento en la banca local, que no ve con luces largas el negocio y no entiende el potencial que tiene el país.

Por otro lado, la totalidad o una porción no utilizada del crédito fiscal puede ser cedida a una tercera persona; una operación que sería muy lógica para un inversionista que no genera impuestos en Panamá y que cuando cede sus incentivos fiscales, aunque sea con un descuento, recibe de forma inmediata su compensación económica.

