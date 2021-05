Sacerdotes alemanes desafían a El Vaticano respecto a las parejas del mismo sexo

“Cada vez más personas aspiran a tener una Iglesia más abierta, más libre y, sobre todo, más moderna”, declaró a la AFP esta mujer, de 47 años. “Las dos somos muy religiosas (…) y es importante para nosotras que nuestra unión no sea sellada solamente ante el alcalde”, prosiguió, añadiendo que “el amor no puede equivocarse”.

You May Also Like