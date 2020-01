Sabina y Serrat hacen las delicias de miles de fans en Madrid

“Porque no soy nada partidario de las fronteras. Pero las lenguas me parecen sagradas”, ha dicho Sabina. Y ambos han interpretado Paraulas de amor, muy aplaudida por el público, para despedirse con Pastillas para no soñar.

Ha sido una de las primeras alusiones a la edad de ambos a lo largo del concierto, porque Sabina ha explicado a continuación que no le decía nada a Serrat porque sus padres le enseñaron “a no quitar la razón a las personas mayores” .

Pero no… Y con las risas del público han interpretado No hago otra cosa que pensar en ti juntos para, a continuación, Serrat cantar Las malas compañías, después de asegurar, solo en el escenario, que Sabina no era tan buen amigo como parecía y que creía que Netflix “son unas toallitas desechables para las pérdidas de orina”.

You May Also Like