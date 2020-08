¿Sabías que el 96% de los negocios fracasa antes de los 10 años?

En nuestra experiencia, las personas que manejan PYMES toman decisiones sin ningún tipo de metodología, sistema, etc. Simplemente se basan en sus emociones, su olfato comercial y en algunos casos, en informes que no necesariamente demuestran la situación real del negocio (salvo que la persona leyéndolos es un experto en analizar estados financieros).

Y es aquí donde radica el problema. Como los fundadores de los PYMES no son expertos en finanzas empresariales y no cuentan con ayuda profesional en esta área, no logran diferenciar entre ganancias “contables” y flujo de caja.

