“Sabía que mi cuerpo iba a reaccionar”

Laura Sánchez acaba de cumplir 40 años recién diagnosticada de diabetes y entre batallas judiciales. En concreto, con el futbolista Aitor Ocio por la custodia de la hija que tienen en común, Naia, que actualmente vive con su padre.

“No he vivido su infancia como a mí me hubiera gustado”, ha comentado a la revista ¡Hola! en exclusiva. “La situación ha sido muy dura. No se debe separar a una madre de una hija, ni tampoco a un padre de una hija. He necesitado ayuda psicológica durante años”. Pese a todo, Sánchez ha asegurado que, después de todos estos años, ha conseguido perdonar ya a su expareja y que tiene una buena relación con su hija.

Sánchez, en su entrevista más personal, da detalles además sobre su enfermedad, que le fue detectada hace unos meses, y cómo su situación personal tuvo mucho que ver. “Cuando todo se relaja, sabía que mi cuerpo iba a decir: ahora reacciono yo'”, ha explicado. “Mi páncreas no llega ni a la mitad de su capacidad y dejará de funcionar en algún momento. Para eso voy con una neverita con la insulina a todas partes”.

En esa entrevista, Sánchez también ha hablado sobre proyectos de futuro y la posibilidad de volver a ser madre, a lo que ha respondido tajante: “He decidido que no (…) Para tener un hijo hay que tener ganas. Yo tuve a Naia cuando las tenía”.