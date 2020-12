¿Sabes en qué consiste la tradición del Elfo?

Luis Diaz Govea • 16 Dic 2020 – 09:01 AM

La época navideña es un tiempo muy especial para compartir en familia y es muy oportuno para realizar distintas tradiciones.

Una de las que más auge a tenido en los últimos años es “Elf on the shelf” (Elfo en el estante), se popularizó luego de la publicación de un libro ilustrado llamado The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition; fue realizado en el 2005, escrito por Carol Aebersold y su hija Chanda Bell, e ilustrado por Coë Steinwart. Allí cuentan una historia de temática navideña, escrita en rima, donde explica cómo Santa Claus sabe quién es malo y quién es bueno.

En Panamá Michelle Simons, presentadora de Tu Mañana, a popularizado esta tradición con los detalles que les dejan sus pequeños visitantes del Polo Norte Twinkle y Brownie, generando sin duda muchas reacciones divertidas.

“Elf on the shelf” puede ayudar a los niños a hacer menos larga la espera de la navidad y más con un año tan complicado como el 2020 donde la pandemia por el covid-19 limita la opciones de diversión. Pasa un rato en familia muy divertido y deja volar tu creatividad.