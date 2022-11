“Saben que no funciona, pero un gobierno totalitario no admitirá sus errores”

Por otro lado, la situación es “insostenible” para el investigador catalán afincado en Inglaterra, que cree que es “lógico” que la población se eche a la calle a protestar contra “un control excesivo y abusivo”. “La solución no es fácil ni buena. La pandemia cambia, lo que funciona hoy, en dos meses ya no lo hace igual. Hay que adaptar las estrategias a cada momento . Seguir con covid cero es peligro porque puede haber una revolución”, concluye.

Eso es lo que pasó en Europa a principios de este año, cuando ómicron arrasó con una gran oleada de contagios que, aunque la mayoría eran leves, los casos graves y fallecimientos al final también resultaron elevados. China, estima el investigador, probablemente no tenga ni un 5% de la población infectada, por lo que la barrera de la inmunidad híbrida -aquella conferida por la vacunación más la infección- no actuaría en este caso para frenar la ola de ómicron que ahora está causando cifras récord de contagios en el gigante asiático. “Están ahora como en nuestra sexta ola” -compara, en alusión a las navidades pasadas, cuando afrontamos una explosión de casos con la población ya ampliamente vacunada-. “Se han ahorrado todas las muertes de 2020 y 2021, pero ahora les toca buscar una estrategia que les permita salir poco a poco. Pero es complicado. Con ómicron, muy complicado”.

“ La política de cero covid que funcionaba al principio, ahora no funciona y China tienen un gran problema porque tienen vacunas aceptables -70% es mucho mejor que nada- pero fuera hay de mayor protección. Tampoco quieren permitir que las manifestaciones tengan éxito, así que estamos en una situación muy complicada porque creo que acabará con mucha represión”, abunda Lazarus, que también es profesor en la Universidad de Barcelona, al tiempo que recuerda la similitud con la gestión de los contagios de tuberculosis a principios en la antigua URSS, que no permitía el uso de antibióticos que se empleaban en otras partes del mundo y también aislaba a los pacientes a la fuerza en hospitales que parecían “cárceles”.

“Estoy convencido de que las autoridades saben que las políticas de cero covid no funcionan, pero tienen un gran problema de política : si la población estuviera bien vacunada, con mascarillas y con ventilación, podrían abandonar el cero covid e implementar medidas de control basadas en la evidencia científica, pero esto supondría admitir que tienen que importar vacunas de mayor calidad y no sé si un gobierno totalitario está dispuesto a admitir errores “, expone el jefe del grupo de sistemas de salud en el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación ‘la Caixa’, Jeffrey Lazarus, que recuerda a 20minutos que la salida de la pandemia no solo se ha de fiar a las vacunas o a una sola medida, sino a una combinación de las mismas, como ya expuso con más investigadores en un artículo publicado en la revista Nature.

You May Also Like