“Sabemos quién insultó a Diakhaby y tiene acento sudamericano, no es Cala”

Por otra parte, Tebas se refirió al posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid el próximo verano y opinó que “es difícil, pero no imposible”. “Se pueden dar ciertas salidas en el Real Madrid, ciertos cambios de jugadores… Cuando los jugadores llegan al final de su contrato y no renuevan, sus jugadores intentan darles salida”, dijo sobre el delantero francés, cuyo vínculo con el PSG expira en 2022.

“Hoy o mañana habrá más noticias del tema Diakhaby. El audio, que lo hemos estudiado evidentemente, es de 1:30 minutos después de que se produjera el incidente y el que dice la expresión tiene acento sudamericano, por lo tanto no es Cala . Hemos trabajado mucho todo esto. Alguien dice la expresión, pero esa expresión no es Cala. El jugador ya sabemos quién es y se puede identificar quien está hablando”, explicó Tebas ante la prensa en Fuenlabrada.

