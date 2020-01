Además, sus stories ha contado que está apuntada a unas clases de inglés con un grupo de 12 personas con las que no para de reír. “ Todo esto significa que estoy mejor, los que estáis en tratamiento sabéis las ganas que tenemos de quitarnos las pastillas los que hemos estado mal “, ha dicho la Milá, invitando a sus seguidores que como ella no están pasando por el mejor momento a “emprender cosas nuevas”.

“Hoy en mis stories os hablaba de actividades que estoy descubriendo : yoga, teatro en inglés 🧘🏼♀️🎭… También he probado el SWING 💃. Mi profesor Gastón @gas.fernandez es maravilloso. En la primera foto estamos calentando antes de clase 🤸🏼♀️🏋🏼♀️, y en la segunda, ¡dándolo todo! La verdad es que me sentí muy cómoda y avanzamos bastante. Podía parecer hasta que sabía 🤪. Ahora estamos preparando un baile un poco más largo con pasos más complicados…”, escribió en su Instagram.

Hace ahora un año, tras dejar el programa y sufrir una decepción amorosa, Milá relataba su lucha contra la depresión . “ Tuve un desgaste de mi cerebro, un desgaste de estrés, un desgaste muy profundo, que me hizo saber lo que es la hiel de la depresión “. Sin embargo, tras una etapa de altos y bajos, mandó un mensaje positivo: “Es lo que le quiero decir a la gente: hay solución. Con química, psiquiatría -porque yo voy a una psiquiatra- y no tengo pudor en decir que esta persona me está ayudando”, dijo.

