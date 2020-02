Sábado picante

Dan vergüenza. Sus discursos son patéticos. No me sorprende que sus iniciativas legislativas giren en torno a fiestas, restándole recursos al Estado a fin de destinarlos a celebrar con música y alcohol las carencias que insultan a las comunidades que representan. ¿Originalidad? ¿Prevención? ¿Castigo? Nada de eso. Sus proyectos son de una trivialidad humillante para los electores, pues somos los que los hemos ‘nombrado’ en el cargo.

