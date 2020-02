Sábado picante

Rolando Mirones, quien al hablar de los problemas del sistema penitenciario, en referencia a la masacre de La Joyita, dijo hace apenas unas semanas que “somos la solución del problema”, fue víctima de sus propias decisiones. Tal vez si profesionales de inteligencia ocuparan esos puestos respondiendo a directrices de Estado y no a alguien o a un partido, el hoy exministro estaría aún en su puesto. Pero no parecen haber aprendido nada del caso de los pinchazos. Como si fueran invidentes políticos, se estrellan como autómatas contra la misma pared.

