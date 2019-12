Sábado picante

Es aberrante que hasta para ejercer la barbería y la cosmetología se debe haber nacido en Panamá, al igual que fisioterapeuta, asistente médico o dental, quiropráctico o trabajador social. Que yo sepa, ni somos una potencia en esos temas ni somos innovadores. Todo viene del exterior, pero renegamos a todo pulmón de ello. ¿Cuándo entenderemos que no somos la divina pomada? Que lo único que nos hace especiales es insistir en que lo somos. Tal cosa no nos convierte en ciudadanos del mundo, sino en ignorantes provincianos.

Siglos atrás, los chinos amurallaron sus territorios, protegían así su cultura, sus bienes. Pero hoy, las universidades abren sus puertas a estudiantes y profesores extranjeros, y estos últimos, incluso, son invitados a que convivan con sus jóvenes y el personal docente, que en no pocos casos, ha estudiado en las mejores universidades del mundo, incluidas de Estados Unidos y Reino Unido. En Panamá, por el contrario, hasta para ser buhonero hay que ser nacido en la tierrita, como si eso nos hiciera superiores. El listado de carreras que no pueden ser ejercidas por extranjeros incluye 25 profesiones, entre ellas, el periodismo. Nada más ingnomioso para una actividad regentada por la libertad de expresión.

