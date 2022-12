Sábado Picante

El mundo diplomático está cargado de formalidades que se cumplen con puntual meticulosidad. Todo está planeado, como mecanismo de reloj, desde el color de corbata en ceremonias de Estado hasta el diseño de las tarjetas de presentación. Nada se deja al azar. Y si alguien duda de lo que estoy diciendo, solo debe ver el Manual de protocolo de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado –de 275 páginas–, que se encuentra en el portal digital del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y, en efecto, estas formalidades son tan importantes, que hasta hay un director para hacerlas cumplir.

El protocolo se basa en la formalidad, el respeto y el pragmatismo. En este manual, precisamente, está contenido un capítulo dedicado a la presentación de las cartas credenciales de embajadores locales y extranjeros. Son muchos detalles de lado y lado, pero, en lo concerniente a los extranjeros, el manual indica que la presentación de credenciales se hará ante el presidente de la República, quien “recibirá [a los embajadores] en compañía del ministro (a) de Relaciones Exteriores, ubicado a su izquierda”.

La razón por la que las credenciales se presentan ante el presidente y su canciller está en nuestra Constitución Política, artículo 184: “Son atribuciones que ejerce el presidente de la República con la participación del ministro respectivo […] Dirigir las relaciones exteriores…y acreditar y recibir agentes diplomáticos y consulares”. Esta formalidad se había cumplido rigurosamente… hasta ahora.

El pasado 21 de noviembre, el presidente y su canciller recibieron a siete embajadores que presentaron sus respectivas credenciales, entre ellos, la de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte. A pesar de lo que dicta el Manual de protocolo de la Dirección de Protocolo y Ceremonial del Estado en función de lo previsto en la Constitución, en esta ceremonia de estricta formalidad estaba presente el vicepresidente Gaby Carrizo –a la izquierda del presidente, en lugar de su canciller, quien fue relegada a un costado del vicepresidente.

Ese día, la Presidencia divulgó 14 fotografías de esta ceremonia. Tres de ellas corresponden a imágenes con la embajadora Aponte: al presentar su credencial; hablando con Cortizo, y otra más, al momento en que saluda a Carrizo, quien la recibe a dos manos y con su amplia sonrisa de 32 dientes.

Quisiera saber por qué la Presidencia rompió el protocolo para darle cabida a Gaby. ¿Por qué tenía que estar en esa ceremonia? ¿Cuál era la urgencia que justificaba su presencia en un acto tan formal? No he visto una sola fotografía de este o de años recientes en las que el vicepresidente haya estado presente en la entrega de credenciales de embajadores. Pero, inconforme, Carrizo también se fue una semana después a Boquete, a donde fue la embajadora Apote a presenciar los desfiles del 28 de noviembre. Carrizo bailó y conversó con ella, para luego divulgar en sus redes las fotografías que se hizo tomar con la diplomática.

Me pregunto si la invitará a una barbacoa en su nueva, costosa y estrafalaria mansión en Llano Marín o le dará un paseo a caballo, de los que se entrenan en su propiedad, o si bailará con ella un tambor en la terraza de su enorme casa o si le dará una exhibición de sus talentos musicales patrios.

No sé cuál es el afán de Carrizo con Aponte, quien, además, hasta se tomó fotos con Alejandro Rojas, sujeto de cuidado que se presenta como ministro de inversiones, un cargo inexistente. También me despierta curiosidad ese misterioso viaje que Carrizo hizo a Estados Unidos, previo a las fiestas patrias, cuyos resultados se desconocen, aunque alguien me confió que fue de una intrascendencia vergonzosa. Pero, como me lo contó una fuente informal, sería oportuno escucharlo de su viva voz. En fin, todo esto me da la impresión de que, como dice la sabiduría popular, “sal quiere ese huevo”.





Source link