Sábado Picante

Nosotros, los de a pie, no tenemos guardaespaldas. Son los políticos los que los necesitan, precisamente por lo que hacen. No salen sin protección o escoltas, que pagamos sus víctimas. Tenemos que andar con miedo hasta para acudir a un restaurante, porque, en un ajuste de cuentas, en cualquier momento pueden entrar individuos armados y nos matan por equivocación. Así, lo que es seguro en Panamá es que no estamos seguros. Esa es la política de seguridad del Gobierno.

You May Also Like