Sábado picante

Antes robaban pocos, pero ese ejercicio se ha democratizado desde hace algunos años. Ahora coimea desde el que barre hasta el que convoca “licitaciones” de $400 millones. Y cobra todo dios. Los empresarios lo saben. Así que del proyecto que se ganan pagan las coimas, y eso puede ser desde un 20% y hasta un 35% del costo de la obra. Somos los nuevos fenicios: no hay nada sobre lo que no se comisione. De eso saben Rabello, Jurado, Cerdas, Casla, Del Barrio y muchos más.

Es desconcertante la carencia de líderes en Panamá. La oferta presidencial de 2024, aunque no está del todo definida, será de las peores en la historia del país. Cuando estemos frente a la papeleta, mirando esos ojos impresos de la codicia, tendremos que decidir si elegimos un incompetente o un descarado ladrón o uno que es ambas cosas. (Si a su mente le saltó un rostro hipócritamente sonreído o el de un cobarde exhibicionista, esa agudeza no es mía, es toda suya).

Y eso, aunque parezca broma, es serio. Años atrás, los diputados lograron descifrar que el poder de la ley es mayor que el del Ejecutivo. Y ahora nos gobiernan. Sus leyes disponen la suerte de decenas o centenares de millones de dólares del Estado. El Ejecutivo es su competencia en eso de meter la pata, pero, esencialmente, en meter la mano. Para garantizar su sobrevivencia política y económica, los diputados crean corregimientos, a fin de captar esos millones. El Instituto Tommy Guardia no puede llevarle el paso a la atomización del país. No bien termina de modificar el mapa político de Panamá, cuando hay que modificarlo porque el parto múltiple de corregimientos es eterno. Eso no va a parar mientras haya plata de por medio.

You May Also Like