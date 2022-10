Sábado picante

Decenas de millones de dólares que deberían ser para el presupuesto de la educación, la Asamblea los desvió a la descentralización y al Programa de Ayuda Nacional (ahora se llama de otra forma, pero sigue siendo lo mismo): plata para la reelección y el clientelismo político… ¡Ah!, y para el Ifarhu, no olvidemos los “auxilios económicos” y las becas por votos. ¿Y la seguridad? Los robos a bancos, joyerías y al Estado lo dice todo. Si alguien ha notado un cambio en el país, por favor, que me lo explique.

La derogatoria de las leyes de incentivos fiscales para el turismo no caminó. Ahora hay otra ley con los mismos privilegios. Tumbarle el presupuesto de la Unachi resultó en un aumento de sus millones para 2023; la rebaja del precio de las medicinas ha generado escasez de ciertos medicamentos y muy probablemente subieron otros. El abordaje de los problemas de la Caja de Seguro Social ha resultado en lo contrario: el total abandono y la tripulación se lanza al mar para no estar a bordo cuando el barco se hunda completamente.

En cuanto al resto de los acuerdos, veamos el del alto costo de los alimentos. Fueron congelados 72 productos de la canasta básica. En muchos lugares, tal control no ha existido plenamente, pues no hay capacidad de control ni vigilancia. Tampoco es una medida sostenible. Con el paso de los meses, veremos qué otros productos irán subiendo de precio. Eso ya lo vimos en el gobierno de Varela. Al final, poco o nada frenó el control de precios cuando se sumaba toda la compra.

