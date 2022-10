Sábado picante

En suma, el Canal tendrá que pagar al Estado unos $525 millones por tierras que nuestros políticos podrían conseguir pagando únicamente $14 mil. Como dije, este es el reino del disparate, porque lo más probable es que el Canal tenga que sacar de sus reservas para pagar este robo a mano armada. Me pregunto por qué no intervienen el MEF y la Contraloría, para ponerle precio a la tierra que nos roban los políticos de turno.

