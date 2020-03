Sábado picante

Dice la diputada Zulay Rodríguez que lo que pasa es que no la queremos oír. En eso tiene razón, pero es su derecho hacerlo, y lo respetamos. Sin embargo, si el Consejo de Gabinete hace reuniones virtuales, si la conferencia de prensa del Minsa es virtual, si los estudiantes reciben clases de forma virtual, ¿acaso en la Asamblea no existe forma de que sus intervenciones en el pleno sean también virtuales? Así, desde su casa, puede seguir dándose el gusto de criticar y atacar, pero sin exponer a sus colegas y empleados a un potencial peligro de contagio, que luego nos puede transmitir a todos. Ignorar esos riesgos es arriesgar la salud de cientos o miles de ciudadanos.

Ese egoísmo es inaudito. Diputados preguntando por pruebas de coronavirus para ellos, su personal y sus comunidades, sin considerar que esta es una pandemia, a la que no solo el país, sino el mundo entero, está expuesto. No parece importarles que las pruebas para detectar el virus son limitadas. Y aun así, hay diputados que se ufanan públicamente de haberse hecho la prueba del virus, no una, sino dos veces. ¿Hay alguna justificación para tal privilegio? Ni siquiera el personal médico, con mayor riesgo, se somete a estas pruebas, salvo que presenten síntomas, y menos dos veces.

