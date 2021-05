Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 8 de mayo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No eches en saco roto las palabras de alguien que te quiere bien y que te dará algún consejo hoy que te viene mucho mejor de lo que crees. Será algo bastante equilibrado y que te ayudará a decidir lo que haces con un tema espinoso.

Tauro

Todo los asuntos relacionados con la salud tienen hoy un aspecto muy positivo. Te vas a sentir con energía y las noticias que te pueden dar en este aspecto son buenas. Por fin cambia algo en ese sentido y de ello vas a sacar una buena lección.

Géminis

Tomarás las riendas de una situación que quizá has dejado demasiado tiempo en manos de otras personas, pero te das cuenta ahora que es necesario que la vigiles de cerca aunque eso signifique invertir parte de tu tiempo libre.

Cáncer

No te preocupes si lo que hoy te apetece es no hacer nada, porque también te mereces ese tiempo de sentir que nada ni nadie te van a obligar a moverte o hacer determinadas actividades, Lo que hagan los demás es su problema, no el tuyo.

Leo

Por fin tienes la oportunidad de hacer algo que te gusta mucho y eso te da energía de sobra. Disfrutarás sin pensar en nada más y podrás expandirte a tu gusto en todos los sentidos. Aprovecha la jornada para reconciliarte con todas esas cosas que creías perdidas.

Virgo

A pesar de que normalmente llevas mucho orden en todo, hoy no te quedará más remedio que admitir que te has equivocado en algunos cálculos, en especial en los económicos. No rechaces una ayuda que te puede venir muy bien. Saldrá todo bien.

Libra

Afectivamente no te hallas en una mala posición, pero vas a empezar a cambiar de criterio en algún sentido y ya no te va a apetecer experimentar, sino buscar a una persona con proyección de futuro. Es una decisión muy acertada en este momento.

Escorpio

La tecnología te va a resultar hoy fundamental para prestar atención a alguien que está lejos, pero que aún te guarda mucho cariño y te necesita. En ese sentido, te darás cuenta de que lo más importante es la comunicación con los demás.

Sagitario

Aún sientes hoy un cúmulo de sensaciones y emociones por lo que sucedió ayer y debes reposar todo eso un poco antes de dar el siguiente paso. Ve con calma y no te lances a tumba abierta si crees que has encontrado a la persona ideal.

Capricornio

Vas a hacer hoy algo diferente, especial, quizá algo que no has intentado nunca y que tendrá que ver con alguna actividad al aire libre que te atrae especialmente. No debes de tener ninguna clase de temor, pero sí precaución.

Acuario

Hoy vas a tener muy presente algunos hechos del pasado de los que te arrepientes mucho y eso es algo que debes arreglar en tu interior Piensa que a lo mejor, los demás no han podido perdonarte y llevas ese lastre en tu conciencia.

Piscis

Hoy puede ser un día excelente para cambiar algunas de las rutinas que te asaltan por doquier. Será una manera de salir de tu zona de confort, y aunque te cueste en un primer momento, luego te darás cuenta de que has acertado haciéndolo.