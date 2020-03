Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 7 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No debes dejar que te invada la sensación de que estás perdiendo el tiempo si no haces nada, porque no es demasiado cierta y lo que te conviene es darte un respiro y no estar todo el día mirando el reloj. Relájate y disfruta de una tarde a tu aire o un paseo.

Tauro

Es cierto que muchas veces no dejas lugar a la imaginación y te vuelves demasiado realista. Eso no es nada negativo, pero también es verdad que de vez en cuando hay que soñar con lo que más te apetece. Visualiza cómo sería ese objetivo.

Géminis

Esta noche te espera un buen plan, una cena con amigos en la que has querido poner mucho de tu parte para que salga bien y lo vas a conseguir. No te preocupes demasiado por ese pequeño gasto que vas a hacer, la ocasión lo merece.

Cáncer

Los hijos, si tienes, van a necesitar hoy tu apoyo y tu tiempo libre y lo cierto es que estarás con la mejor de tus sonrisas para hacerles pasar un tiempo de calidad a tu lado. No te importará dejar otras cosas u otras actividades más personales de lado hoy.

Leo

Estarás muy feliz porque has superado algún pequeño problema de salud y ahora respiras con mucha más tranquilidad y con fuerzas que vas recobrando poco a poco. Hoy aprovechas para empezar a ponerte de nuevo en forma, pero hazlo con precaución.

Virgo

Harás feliz a un amigo o una amiga que espera con ilusión tu visita o algún evento o salida de ocio que has organizado con esa persona y que supone mucho para ella. Esa empatía te va a reportar muy buenos momentos y una excelente comunicación.

Libra

Alguien va a preciar mucho hoy tus habilidades en temas domésticos. Puede ser un vecino o un amigo que necesita de tu ayuda y al que le prestarás un servicio que además le ayudará a ahorrar algún dinero. Será una jornada muy reconfortante en todos los sentidos.

Escorpio

No sería raro que hoy digas que no a una invitación a salir porque la intensidad de algunos acontecimientos de la semana aún se prolonga. No debes forzarte a nada que no te apetezca hacer ni poner excusas falsas. Comprenderán tu postura.

Sagitario

No debes obsesionarte más por conseguir algo que de momento no llega en tu vida personal, relacionado con hijos o con encontrar una pareja. Simplemente abre tu corazón y deja que fluya todo a tu alrededor, sin forzar nada. Llegará bastante pronto.

Capricornio

Analizas los comportamientos de ayer y todo lo que viviste y eso está bien porque te darás cuenta de que puedes mejorar algunas cosas en tus relaciones personales. Baja un poco la guardia y no pienses mal de los demás constantemente.

Acuario

Te interesa cada vez más adquirir experiencias nuevas en cualquier terreno y eso te hará estar hoy muy pendiente de la tecnología, aprender algún nuevo conocimiento o probar cualquier cosa que no hayas probado. Esa fuerza renovadora será intensa.

Piscis

Hay alguien que te echa de menos y a quien no quieres enfrentarte ni hablar claro porque te da pereza mantener una conversación que imaginas difícil. Pero no es una postura muy conveniente esconderse de los conflictos. Debes enfrentarlos para solucionarlos.