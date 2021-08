sábado 7 de agosto de 2021

Hoy será un día algo aburrido, pero eso no quiere decir que no puedas sacarle algún partido, porque de alguna manera tendrás tiempo para hacer algo que mejore tu entorno más cercano, quizá en tu casa, y eso te va a gratificar mucho.

No te hagas la víctima de una situación porque no lo eres y procura poner las cosas en una balanza y actuar con la mayor objetividad posible y con la cabeza fría. Deja los acaloramientos, contrólalos todo lo que puedas, porque eso te dará mucho mejor resultado.

Ten cuidado con cierta tendencia a ir demasiado deprisa o a no fijarte bien en lo que te rodea y más si se trata de vehículos o deportes de riesgo. Si haces esa clase de actividad, debes poner mucha atención y no dejar nada al azar. Vigila.

