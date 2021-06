sábado 5 de junio de 2021

Aunque no te lo creas del todo, vas a tener que dar el beneficio de la duda a tu pareja y dejar que haga lo que le apetece y creer en su palabra. Te costará un poco, pero no debes caer en obsesionarte con lo que no conoces. Deja que los hechos hablen por si solos.

Si un amigo te cuenta un secreto o algo que le parece peligroso de alguna manera, no debes de juzgarle pero sí darle tu opinión o prestarle tu mejor ayuda y consejo para que salga indemne de eso que no parece que sea favorable para él o ella.

Ojo con ocultar a una persona querida, o un amigo, algo que estás cambiando en tu vida y que de alguna manera significa que ya no estás de acuerdo con lo que pensabas antes. Pero ese cambio significa evolución, crecer y no hay nada de lo que avergonzarse.

No temas preguntar lo que no sabes, incluso si alguien piensa mal de ti porque de esa manera conseguirá saber un poco más y acerarte más a tu meta y eso es lo importante. Deja que los demás piensen lo que les de la gana sin darle ninguna importancia.

