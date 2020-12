sábado 5 de diciembre de 2020

Vivir el presente puede ser enriquecedor si te lo propones y no piensas en lo que fue y en otros momentos de tu vida. Ahora, si quieres, tienes la oportunidad de disfrutar de muchas cosas que incluso antes no podías por falta de tiempo. Respira hondo y mira a tu alrededor.

Esperas buenos momentos familiares este fin de semana y se producirán porque habrá una noticia alegre que quizá anuncie un enlace o una nueva pareja de alguien cercano. No debes poner pegas a nada ni siquiera si no te parece lo adecuado en este momento.

No debes descuidar nada de lo que signifique un bien material que quizá cuidas poco o no le prestas la atención suficiente. Es hora de ponerte en marcha en este asunto e incluso si estás lejos, tendrás que buscar los medios para solucionar este tema.

No dejes que los egoísmos de los demás te arruinen el día, porque eso no es nada inteligente por tu parte. Si perteneces a un equipo de algún deporte o a un grupo, observarás que lo importante es que todo el mundo trabaje por lo mismo. Dilo en voz alta.

No vas a eludir tus responsabilidades y por mucho que no te haga gracia, atenderás a una persona que te ha pedido un favor y sabes que se lo debes y que además no está en su mejor momento. Eso significa que dejarás de hacer algo que te apetece mucho.

No sueles hacer contactos superficiales con personas que no conoces o a través de las redes, pero hoy quizá encuentres a una persona afín a ti que te va a caer muy bien. Entablarás una conversación que poco a poco puede llegar a una auténtica amistad.

Le darás vueltas a cierto rumor que ha llegado a tus oídos y que tiene que ver con el trabajo y cómo pueden cambiar las cosas en él y cómo pueden afectarte. Es cierto que algo de todo eso es verdad, pero piensa que no hay mal que por bien no venga. Mantén el optimismo.

